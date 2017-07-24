Aslı Çetiner'in turu!

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden tiyatro sanatçısı Aslı Çetiner’i Akmerkez’de görüntüledik.

Sosyete - 24 Temmuz 2017 18:35
Aslı Çetiner'in turu!
Spor sonrası alışveriş merkezine gelen Çetiner, bir dekorasyon mağazasından hem İstanbul’daki hem de Bodrum’daki yazlık evinin bahçesi için yeni dekorasyon ürünleri satın aldı.

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Bağlantılar: Aslı Çetiner, Akmerkez

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