Spor sonrası alışveriş merkezine gelen Çetiner, bir dekorasyon mağazasından hem İstanbul’daki hem de Bodrum’daki yazlık evinin bahçesi için yeni dekorasyon ürünleri satın aldı.
Aslı Çetiner'in turu!
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden tiyatro sanatçısı Aslı Çetiner’i Akmerkez’de görüntüledik.Sosyete - 24 Temmuz 2017 18:35
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