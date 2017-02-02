Hem dizi hem sinema oyuncusu Aslı Enver, Vogue dergisie konuştu:
"Üniversitedeyken 'Kavak Yelleri'nde rol almaya başladım. Zor bir süreçti ama anneanneme söz verdiğim için okulu dört senede bitirip diplomamı ona hediye ettim"
Aslı Enver: Anneannem için okudum!
Aslı Enver, üniversiteyi anneannesine söz verdiği için bitirdiğini söyledi.Magazin - 02 Şubat 2017 12:22
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