Aslı Enver dizi setine sefer tasıyla gidiyor!

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması geldi!

Aslı Enver 'Babil'deki yeni karakteri hakkında konuştu!

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Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aslı Enver, son günlerde rol aldığı aksiyon dolu reklam filmiyle gündeme geldi. Reklam filminin tanıtımı için kameralar karşısına geçen Aslı Enver çarpıcı itiraflarda bulundu. Formunu korumak için özel çaba sarf etmediğini anlatan güzel oyuncu, sette verilen yemekleri ayırım yapmadan yediğini, seçici olmadığını söyledi. Enver, “Dikkat etmem gerekiyor ise, özel bir şeye hazırlanıyorsam tabii ki kısıyorum, meslek icabı, zaten yapmak lazım” açıklamasını yaptı.Oynayacağı karaktere göre bir hazırlık yapmak durumunda olduğunu anlatan oyuncu, zaman zaman setlere sefer tası ile kendi yaptığı yemeklerle gittiğini de sözlerine ekledi.