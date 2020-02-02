Aslı Enver dizi setine sefer tasıyla gidiyor!

Aslı Enver, formunu koruma konusunda bilgiler verdi. Oyuncu zaman zaman setlere sefer tası ile kendi yaptığı yemeklerle gittiğini belirtti.

02.02.2020 15:01 Magazin

Aslı Enver dizi setine sefer tasıyla gidiyor! Babil dizisinde Ayşe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Aslı Enver, son günlerde rol aldığı aksiyon dolu reklam filmiyle gündeme geldi. Reklam filminin tanıtımı için kameralar karşısına geçen Aslı Enver çarpıcı itiraflarda bulundu. Formunu korumak için özel çaba sarf etmediğini anlatan güzel oyuncu, sette verilen yemekleri ayırım yapmadan yediğini, seçici olmadığını söyledi. Enver, “Dikkat etmem gerekiyor ise, özel bir şeye hazırlanıyorsam tabii ki kısıyorum, meslek icabı, zaten yapmak lazım” açıklamasını yaptı.

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması geldi!

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması geldi!



Oynayacağı karaktere göre bir hazırlık yapmak durumunda olduğunu anlatan oyuncu, zaman zaman setlere sefer tası ile kendi yaptığı yemeklerle gittiğini de sözlerine ekledi.

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