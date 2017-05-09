Aslı Enver, Eser Yenenler'i sildi!

Eser Yenenler'in villasındaki alem geccesi sonrası Aslı Enver, Murat Boz'u değil ama Eser Yenenler'i takipten çıkardı.

Magazin - 09 Mayıs 2017 11:38
Aslı Enver, Eser Yenenler'i sildi!
Eser Yenenler’in villasındaki alem geccesi sonrası Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'den sürpriz hamle. Güzel oyuncu o geccenin faturasını Eser Yenenler'e kesti. Aslı Enver, Eser Yenenler'i sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Enver, Murat Boz'u ise hala takipten çıkarmadı.

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