Eser Yenenler’in villasındaki alem geccesi sonrası Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'den sürpriz hamle. Güzel oyuncu o geccenin faturasını Eser Yenenler'e kesti. Aslı Enver, Eser Yenenler'i sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Enver, Murat Boz'u ise hala takipten çıkarmadı.
Aslı Enver, Eser Yenenler'i sildi!
Eser Yenenler'in villasındaki alem geccesi sonrası Aslı Enver, Murat Boz'u değil ama Eser Yenenler'i takipten çıkardı.Magazin - 09 Mayıs 2017 11:38
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