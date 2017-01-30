Bu zor süreçte Murat Boz bir an olsun hastaneden ayrılmadı. Sevgilisi Aslı Enver de Boz'a destek oldu ve iki gün boyunca Boz’u hastanede yalnız bırakmadı. Aslı Enver önceki gecce yarısı hastaneden çıkıp evine dönerken objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu evine Murat Boz'a ait araçla döndü.
Aslı Enver hastanede Murat Boz'u yalnız bırakmadı!
Murat Boz'un annesi Nedret Boz kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.Magazin - 30 Ocak 2017 09:07
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