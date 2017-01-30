Aslı Enver hastanede Murat Boz'u yalnız bırakmadı!

Murat Boz'un annesi Nedret Boz kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Magazin - 30 Ocak 2017 09:07
Aslı Enver hastanede Murat Boz'u yalnız bırakmadı!
Bu zor süreçte Murat Boz bir an olsun hastaneden ayrılmadı. Sevgilisi Aslı Enver de Boz'a destek oldu ve iki gün boyunca Boz’u hastanede yalnız bırakmadı. Aslı Enver önceki gecce yarısı hastaneden çıkıp evine dönerken objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu evine Murat Boz'a ait araçla döndü.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Aslı Enver, Murat Boz

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Hülya Avşar mı, Irına Shayk mı?
  • Sosyal medyayı sallayan poz!
  • Kulübü için dizilere dönüyor!
  • İrem Sak'tan 2017 kararı!
  • 'Arka Sokaklar'a sürpriz oyuncu!
  • Yayın tarihi belli oldu!
  • İşler durma noktasına geldi!
  • Özge Ulusoy: Evlenmeden olmaz!
  • Dilara hafızasını kaybediyor!
  • "Ben hiç öyle bir şey giyer miyim?"

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest
  • Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!
  • İçerde 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
  • Kendall Jenner kırmızı halıda fazla cesur!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz'un annesi yoğun bakımda
  • Dava sonrası duygusal paylaşım
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest

EN POPÜLER HABERLER

  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
  • Nejat İşler futbolcuları için setlere dönüyor!
  • İrem Sak'tan 2017 kararı!
  • Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest
  • Caner Erkin'den Şükran Ovalı'ya özel plaka!
  • Ayşenur Balcı'nın yeni aşkı
Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!