Aslı Enver ile Murat Boz'un arasına kıtalar girdi!

Şu aralar "Kardeşim Benim 2" filminin çekimlerine devam eden Murat Boz ile sevgilisi Aslı Enver arasına kıtalar girdi.

Magazin - 27 Temmuz 2017 23:01
Aslı Enver ile Murat Boz'un arasına kıtalar girdi!
"Kardeşim Benim 2" filminin kadrosunda yer almayan güzel oyuncu Aslı Enver, aşkı Murat Boz çekimlerle uğraşırken ailesiyle soluğu Meksika'daki ağabeyi Akın Enver'in yanında aldı.

Ailesiyle önceki gün Meksika Körfezi'ndeki El Muelle restoranında yemek yiyen Enver, ağabeyinin Barut isimli Dogo Arjantin cinsi köpeğiyle de oyunlar oynadı.

Hala olmak için de gün sayan güzel oyuncu, ağabeyinin hamile eşi Maria Isabel Barriga Ortega ile de sahilde bol bol yürüyüş yaptı.

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Kaynak: takvim.com.tr
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