Kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili aşklarını da ilk olarak Instagram hesaplarından yaptıkları bu paylaşımla duyurmuşlardı. Evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen çift her seferinde birbirlerine olan sevgilerini göstermekten ve anlatmaktan çekinmedi.
İşte ilk günden bu yana Aslı Enver ve Murat Boz'un kendi Instagram hesaplarından paylaştıkları aşk kareleri...
Aslı Enver ile Murat Boz'un aşk pozları!
Murat Boz ile Aslı Enver, rol aldıkları 'Kardeşim Benim' filminin setinde tanışmışlardı.Magazin - 25 Ocak 2017 17:52
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Aslı Enver, Murat Boz
MAGAZİN HABERLERİ
- Cansu Taşkın'ın olay yaratan sabah sporu
- Esra Sönmezer'den Mustafa Erdoğan iddiası
- Beyza Şekerci'den aşk mesajı!
- Asena Atalay'dan Caner Erkin'e ikinci şok
- Transparan 'Hadise'si işe yaramadı!
- 14 dalda Oscar'a aday gösterildi!
- Kara Sevda'da Nihan'ın yaşam mücadelesi!
- Mesut Yar da Şahan'ı eleştirdi!
- Demet Akalın'dan rekor ücret!
- Can Bonomo, Öykü Karayel'le aşk mı yaşıyor?