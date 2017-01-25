Aslı Enver ile Murat Boz'un aşk pozları!

Magazin - 25 Ocak 2017 17:52

Kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili aşklarını da ilk olarak Instagram hesaplarından yaptıkları bu paylaşımla duyurmuşlardı. Evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen çift her seferinde birbirlerine olan sevgilerini göstermekten ve anlatmaktan çekinmedi.İşte ilk günden bu yana Aslı Enver ve Murat Boz'un kendi Instagram hesaplarından paylaştıkları aşk kareleri...