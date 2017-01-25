Aslı Enver ile Murat Boz'un aşk pozları!

Murat Boz ile Aslı Enver, rol aldıkları 'Kardeşim Benim' filminin setinde tanışmışlardı.

Magazin - 25 Ocak 2017 17:52
Aslı Enver ile Murat Boz'un aşk pozları!
Kısa sürede arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili aşklarını da ilk olarak Instagram hesaplarından yaptıkları bu paylaşımla duyurmuşlardı. Evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen çift her seferinde birbirlerine olan sevgilerini göstermekten ve anlatmaktan çekinmedi.

İşte ilk günden bu yana Aslı Enver ve Murat Boz'un kendi Instagram hesaplarından paylaştıkları aşk kareleri...
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Aslı Enver, Murat Boz

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Cansu Taşkın'ın olay sporu
  • Sönmezer'den Erdoğan iddiası
  • "Sana çok aşığım"
  • Asena'dan Caner'e ikinci şok
  • Transparan 'Hadise'si işe yaramadı!
  • 14 dalda Oscar'a aday gösterildi!
  • Kara Sevda'da yaşam mücadelesi!
  • Mesut Yar da Şahan'ı eleştirdi!
  • Demet Akalın'dan rekor ücret!
  • Can Bonomo yeniden aşık!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı
  • Aleyna Tilki'ye disiplin cezası!
  • Bella Hadid ve Riccardo Tisci yakalandı
  • Sinem Kobal: Burası yeri değil!
  • Burak Özçivit'ten babasına jest!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Akalın'dan rekor ücret!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı

EN POPÜLER HABERLER

  • Cansu Taşkın'ın olay yaratan sabah sporu
  • Esra Sönmezer'den Mustafa Erdoğan iddiası
  • Asena Atalay'dan Caner Erkin'e ikinci şok
  • 14 dalda Oscar'a aday gösterildi!
  • Kara Sevda'da Nihan'ın yaşam mücadelesi!
  • Bella Hadid'in transparanı
  • Demet Akalın'dan rekor ücret!
  • İşte Survivor 2017'ye veda eden ilk isim
Cansu Taşkın'ın olay yaratan sabah sporu