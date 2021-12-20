Aslı Enver ile Sarp Batur ayrıldı!

Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan oyuncu Aslı Enver ile Enis-Figen Batur çiftinin oğlu olan Sarp Batur'un ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

20.12.2021 10:04 Magazin

Aslı Enver ile Sarp Batur ayrıldı! Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Aslı Enver’in Sarp Batur’la ilişkisi, anne olma arzusu nedeniyle sona erdi. Batur’un, daha önce dokuz yıl evli kalıp boşandığından ve bir çocuk sahibi olduğundan yeniden evlenmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.

Aslı Enver'den ayna pozu!

Aslı Enver'den ayna pozu!




Aslı Enver, 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenmiş, ancak çift üç yıl sonra boşanmıştı. Daha sonra Murat Boz’la aşk yaşayan güzel oyuncu, ünlü şarkıcının da evliliğe yanaşmaması nedeniyle hüsrana uğramıştı.

Aslı Enver'den renkli tatil paylaşımı...

Aslı Enver'den renkli tatil paylaşımı...



Sarp Batur’la ilişkisinde bir gelecek göremeyen Enver’in, üzülerek ayrılık kararı aldığı konuşuluyor. Kararın ardından Enver, moral bulmak için kasım başında kız kardeşi Anıl Enver’le birlikte Meksika’ya tatile gitti.

Aslı Enver, Meksika'da Cadılar Bayramı Partisi'ne katıldı!

Aslı Enver, Meksika'da Cadılar Bayramı Partisi'ne katıldı!




Erkek kardeşi Akın Enver’ın, eşi Maria Isabel Barriga Ortega ile birlikte yaşadığı Meksika’da tatil yapan güzel oyuncu, hem dinlendi hem de yeğeni Liya ile vakit geçirerek, annelik özlemini giderdi.

Aslı Enver'in dansı sosyal medyada gündem oldu!

Aslı Enver'in dansı sosyal medyada gündem oldu!
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