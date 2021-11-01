'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarda rol alan Aslı Enver, son olarak final yapan 'Babil' dizisinde hayranlarının karşısına çıkmıştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu tatil için Meksika’ya uçtu. Aslı Enver orada Cadılar Bayramı Partisi’ne de katıldı. Güzel oyuncu “Bu da benim Halloween’ım” diyerek paylaşımlarda bulundu.
İşte Aslı Enver'in o halleri:
Aslı Enver, Meksika'da Cadılar Bayramı Partisi'ne katıldı!
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Aslı Enver, şu sıralar Meksika’da tatil yapıyor. Oyuncu burada Cadılar Bayramı Partisi'ne katıldı ve o anların görüntülerini Instagram'dan paylaştı.
01.11.2021 12:06 Magazin