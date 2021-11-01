Aslı Enver, Meksika'da Cadılar Bayramı Partisi'ne katıldı!

'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarda rol alan Aslı Enver, son olarak final yapan 'Babil' dizisinde hayranlarının karşısına çıkmıştı.Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu tatil için Meksika’ya uçtu. Aslı Enver orada Cadılar Bayramı Partisi’ne de katıldı. Güzel oyuncu “Bu da benim Halloween’ım” diyerek paylaşımlarda bulundu.