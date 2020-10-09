Aslı Enver: "Mesaj atıp pişman oluyorum!"

Oyuncu Aslı Enver, konuk olduğu ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında hakkında merak edilenleri anlattı.Fazla neşeli olunca kendini tutamadığını ve arkadaş çevresine mesaj atıp, daha sonra pişman olduğunu söyleyen 36 yaşındaki oyuncu, “Bazen parmaklarımı kırmak istiyorum. Bu yüzden sosyal medyayla mesafeli durmaya çalışıyorum. Her şeyi herkese anlatıyorum” dedi.Hanım hanımcık ve içime kapanık olduğumu düşünüyorlar ama hiç alakası yok. Heyecan yaşamayı severim. Siz beni kendi alanımda görün.Arabam. O kadar çok seviyorum ki onu. Hep bir yerlere gittik geldik. Anılarım var.Abimin ‘Amockachi’li Beşiktaş forması giyip beden dersine girmiştim. Hoşlandığım çocuk Beşiktaşlıydı. İşe yaramıştı. Çocuk ‘Bu ne yapıyor?’ diye bakmıştı.‘Doksan altmış doksan vücudum var’ şarkısı. Arabaya binince açıyorum. Hoşuma gidiyor.Aslında herkesin var. O alanı çok acımasız buluyorum. Biraz uzak durmaya çalışıyorum.Kardeşimi okula yazdırıyorduk. Girdiğimiz odada İstanbul Hatırası yazan bir poster var. Ne alaka dedim. Meğer İstanbul haritasıymış. İlkokulu İngiltere’de okudum. Sınavlarda 45 dakika fazla zaman veriyorlardı. Okul zorluklarla bitti. Pera Güzel Sanatlar’a başladım. Güzel bir yöntem buldum. Birine “Ne yazıyordu orda?” deyip okutturup ezberliyordum. Bunu setlerde hâlâ yapıyorum. Okuyamıyorsun ama ezber yeteneğin gelişiyor.Mine ilk tanındığım işim, duygusal bir bağım var. Ama yakın tarih olduğu için Süreyya.