Aslı Enver sessizliğini bozdu! Önder Öztarhan hakkında konuştu!

"ÇOK KEYİFLİYDİ"
“Yeni film hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusunu güzel oyuncu, “Çok güzeldi, keyifliydi. Biz yaklaşık altı ay önce bitirmiştik zaten filmi, yarısından çoğunu unutmuşum. ‘Aa böyle bir şey varmış, çekmiştik di mi?’ diye şaşırdım. Biraz hüzünlendik içeride” şeklinde cevapladı.
Aslı Enver ile Önder Öztarhan takipleşmeye başladı!
YENİ PROJESİ
Dijital platformda yayınlanacak dram türündeki filminin yanı sıra yeni bir tiyatro oyununa başlayacak olan Enver, “Onun da prömiyerine çok az kaldı, çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.
"İYİYİM, MUTLUYUM"
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Önder Öztarhan ile Çeşme tatilinde fotoğraflarının çıkması hatırlatılan 37 yaşındaki güzel, “İlişkiniz tekrardan hayırlı olsun. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Evlilik düşüncesi var mı? Evlilik teklifi aldığınıza dair haberler de var?” sorusuna, “İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun” karşılığını verdi.