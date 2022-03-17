Aslı Enver sessizliğini bozdu! Önder Öztarhan hakkında konuştu!

Etiler’de objektife takılan Aslı Enver, yeni bir tiyatro oyunuyla sahneye çıkacağını ve bu nedenle heyecanlı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Önder Öztarhan’la Çeşme tatilinde görüntülenen Enver, ilişkisiyle ilgili sorular üzerine “İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim” demekle yetindi. Oyuncu, muhabirlerin “Yüzünüz gülüyor, ilişki yaradı size galiba” yorumuna ise gülümseyerek karşılık verdi.

17.03.2022 11:23 Magazin

Aslı Enver sessizliğini bozdu! Önder Öztarhan hakkında konuştu! Son olarak 2020 yılında yayınlanan 'Babil' dizisinde rol alan Aslı Enver, geçtiğimiz akşam Etiler’de sinema salonu çıkışı görüntülendi. Başrolü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı ‘Sen Yaşamaya Bak’ filminin özel gösterimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK KEYİFLİYDİ"

“Yeni film hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusunu güzel oyuncu, “Çok güzeldi, keyifliydi. Biz yaklaşık altı ay önce bitirmiştik zaten filmi, yarısından çoğunu unutmuşum. ‘Aa böyle bir şey varmış, çekmiştik di mi?’ diye şaşırdım. Biraz hüzünlendik içeride” şeklinde cevapladı.

Aslı Enver ile Önder Öztarhan takipleşmeye başladı!

Aslı Enver ile Önder Öztarhan takipleşmeye başladı!



YENİ PROJESİ

Dijital platformda yayınlanacak dram türündeki filminin yanı sıra yeni bir tiyatro oyununa başlayacak olan Enver, “Onun da prömiyerine çok az kaldı, çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.

"İYİYİM, MUTLUYUM"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Önder Öztarhan ile Çeşme tatilinde fotoğraflarının çıkması hatırlatılan 37 yaşındaki güzel, “İlişkiniz tekrardan hayırlı olsun. Nasıl gidiyor ilişkiniz? Evlilik düşüncesi var mı? Evlilik teklifi aldığınıza dair haberler de var?” sorusuna, “İyi gidiyor. İyiyim, mutluyum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun” karşılığını verdi.
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: