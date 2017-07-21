Murat Boz, Burak Özçivit ve Aslı Enver’in rol aldığı “Kardeşim Benim” filminin ikinci için start verildi. Enver bu kez kadroda yer almazken, başrolü Pınar Deniz üstlendi.
Çekimler başladı
“Kardeşim Benim 2”nin çekimleri başladı. İlk film Burak Özçivit ve Aslı Enver’in canlandırdığı karakterlerin yakınlaşmasıyla sona ermiş olsa da, Enver bu kez kadroda yer almıyor.
Farklı bir hikaye sunacak olan yeni filmin kadın başrol oyuncusu Pınar Deniz.
Ben artık yokum
Önceki gün Etiler’de görüntülenen Aslı Enver ise Murat Boz’la filmin reklamı için ayrılıp barıştıkları iddiasına isyan etti: “Biz reklam yapıyormuşuz ya, sırf onun için bıraktım. O yüzden filmde yokum.”
Kaynak: hurriyet.com.tr
Aslı Enver: Sırf bu yüzden bıraktım!
Önceki gün Etiler'de görüntülenen Aslı Enver, "Kardeşim Benim" filminin kadrosundan neden ayrıldığını açıkladı.Magazin - 22 Temmuz 2017 07:00
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