Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu aynı projede

TAFF Pictures tarafından yapımcılığı yapılan, yönetmen koltuğunda Hakan Ketche'nin olduğu Sen Yaşamaya Bak filmi, dijital dizi-film platformu Netflix'te yayınlanacak. Filmin başrollerinde Aslı Enver ile Kaan Urgancıoğlu yer alacak.Çekimleri başlayan filmden ilk kareler de görücüye çıktı. Filmin yapımcı şirketinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafların altına, "Heyecanımız büyük! Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nu buluşturan, senaryosu Hakan Bonomo imzalı, yönetmenliğini Hakan Ketche'nin üstlendiği Netflix filmimizin çekimleri bugün başladı." diye yazıldı.