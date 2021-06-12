Aslı Enver yeni aşkıyla görüntülendi!

Evlenecekleri konuşulan Aslı Enver ile Murat Boz'un ilişkisi 2019 yılında sürpriz bir şekilde bitmişti. Ayrılığının ardından bir kaç kez barıştıklarına dair dedikodular magazin sayfalarında yer alsa da bu iddialar bir türlü doğrulanamamıştı.Son olarak Enver ve Boz, geçtiğimiz haftalarda aynı dakikalar içerisinde Instagram'dan fotoğraf paylaşmıştı. Aslı Enver, paylaşımına beyaz kalp emojisi koymuştu. Boz ise siyah-beyaz kalp emojisi koymuştu. Eski aşıkların bu paylaşımları yine "Barıştılar mı?" sorusunu gündeme getirmişti.Yaşananlardan sonra Aslı Enver'den açıklama gelmişti. Ünlü oyuncu, "Yalnızım, bir süre daha da öyle kalmayı düşünüyorum. Böyle çok mutluyum" demişti.Güzel oyuncu yalnızlıktan mutlu olduğunu söylese de kalbine söz geçiremedi. Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğraftaki kişinin Aslı Enver olduğu ve gizemli erkek arkadaşı ile birlikte Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yaptığı öne sürüldü. 37 yaşındaki ünlü oyuncu ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.