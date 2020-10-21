Aslı Enver'den çok sert açıklama: "Sınırlar aşıldı!"

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin hazirandan bu yana birlikte olduğu ve Caddebostan'da kirası 16 bin TL olan bir ev tuttukları iddia edildi. Güzel oyuncu bu iddialara ateş püskürdü. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Enver, hukuki yollara başvuracağını açıkladı.