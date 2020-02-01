Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması geldi!

Aslı Enver, Murat Boz'la barıştığı yönünde çıkan haberlere son noktayı koydu.

01.02.2020 12:59 Magazin

Aslı Enver'den Murat Boz açıklaması geldi! Babil dizisiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncu Aslı Enver'in, bir süre önce ayrılığı Murat Boz'la barıştığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu bu iddialara yanıt verdi.

"4 AYDIR GÖRÜŞMÜYORUZ"
Geçtiğimiz akşam reklam yüzü olduğu markanın tanıtımında yer alan Aslı Enver, Murat Boz'la barıştığı iddialarını yalanlayarak "Murat’la iletişimi 4 ay önce kestik. Hala da iletişimimiz yok. Özel hayatımda mutluyum" dedi. Güzel oyuncu Aslı Enver, Murat Boz'un annesinin kalp spazmı geçirmesiyle ilgili "Sizin aracılığınızla geçmiş olsun diyeyim." dedi.

Murat Boz'dan flaş Aslı Enver hamlesi!
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