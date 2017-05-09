Villa partisi, Murat Boz’u hem sevgilisinden hem evinden etti!Alem geccesi haberlerinin ardından Aslı Enver, ünlü popçuyla birlikte yaşadıkları Kuruçeşme’deki evden ayrıldı. Eşyalarını toplayıp annesinin evine yerleşen güzel oyuncu, ortak arkadaşları aracılığıyla Boz’a evi boşaltması için haber gönderdi. Murat Boz, skandal gecce sonrası telefonuna dahi çıkmayan Enver’in mesajı üzerine ev bakmaya başladı. Sessiz sedasız Boğaz hattında ev aramaya başlayan ve emlakçıların önerdiği evleri gezen ünlü popçu, ilk fırsatta Yeniköy’deki evi boşaltacak. Boz’un eşyalarını almasının ardından güzel oyuncu evine geri dönecek.
KAYNAK: haberturk.com
Aslı Enver'den Murat Boz'a ültimatom: "Evi boşalt"
Aslı Enver, Eser Yenenler’in villasındaki alem geccesi sonrası ayrıldığı sevgilisi Murat Boz’a, Kuruçeşme’de yaşadıkları evi boşaltması için ültimatom verdi.Dedikodu - 09 Mayıs 2017 09:10
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