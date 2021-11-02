Aslı Enver'den renkli tatil paylaşımı...

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Aslı Enver şu sıralar Meksika Tulum’da tatil yapıyor.Tatilden eğlenceli anlarını paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncu son olarak kumsalda çektiği bir videoyu Instagram’ın hikaye bölümüne yükledi.Enver'in "Alarma" şarkısı eşliğinde paylaştığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.İşte o paylaşım: