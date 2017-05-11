Aslı Enver'e Murat Boz'suz sürpriz parti

Güzel oyuncu Aslı Enver'e sette sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Magazin - 11 Mayıs 2017 10:05
Aslı Enver'e Murat Boz'suz sürpriz parti
Ünlü oyuncu Aslı Enver'e rol aldığı İstanbullu Gelin dizisinin setinde sürpriz doğum günü düzenlendi.

Aslı Enver yeni yaşını setteki oyuncu arkadaşları ile kutladı. Bu sürpriz kutlamadan çekilen videoları ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Aslı Enver "Kaç yaşına girersen gir, o çocuk hep orda... Bir balonla, bir çiçekle, bi sıcak sarılmayla... Yaşamak güzel, yaş almak güzel, inanmak güzel şey. Geçmiş 32 senemi burdan selamlıyorum. Kendime not: iyi ki dogdum, iyi ki varım, iyi ki varsınız." notunu düştü.


Aslı Enver'in Murat Boz'un Eser Yenenler'in evindeki partiye katılmasının ardından sevgilisinden ayrıldığı konuşulmuştu.

Murat Boz'un sevgilisinin doğum günü ile alakalı hiçbir paylaşım yapmaması iddiaları güçlendirdi.

Aslı Enver bu fotoğrafı da "#istanbullugelin o kadar mutlu ettiniz ki beni... Çok teşekkür ederim 'aile' gibi 'ekip'" notu ile sayfasında yayınladı.

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