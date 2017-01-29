Aslı Enver'i rolüne Murat Boz hazırladı!

Dizi - 29 Ocak 2017 10:20

Güzel yıldız rolüne titizlikle hazırlandı. Bu sürede en büyük yardımcısı ise sevgilisi Murat Boz oldu. Dizide söyleyeceği şarkı üzerine Aslı Enver, Murat Boz'la birlikte 10 gün çalıştı.