Güzel yıldız rolüne titizlikle hazırlandı. Bu sürede en büyük yardımcısı ise sevgilisi Murat Boz oldu. Dizide söyleyeceği şarkı üzerine Aslı Enver, Murat Boz'la birlikte 10 gün çalıştı.
Aslı Enver'i rolüne Murat Boz hazırladı!
Aslı Enver, Özcan Deniz'le rol alacağı "İstanbullu Gelin" dizisinde bir vokalisti canlandırıyor.Dizi - 29 Ocak 2017 10:20
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