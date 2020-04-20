İddialara göre Kerem Tunçeri ile Aslı Enver 1 ay önce arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü. Corona virüsü salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ettiği de konuşulanlar arasında.
İFŞA OLDU!
Bu aşk haberinin basına yansımasının ardından yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da istediği görüntüye ulaşabilmek için defalarca estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Beren Güney, Kerem Tunçeri’nin kendisine attığı mesajları ifşa etti!
Aslı Enver’le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunçeri ifşa oldu!
Murat Boz ile ilişkini geçtiğimiz yaz sonlandıran Aslı Enver’in yalnızlığı bitti. Ünlü oyuncunun, 41 yaşındaki eski basketbolcu Kerem Tunceri’ye aşık olduğu iddia edildi. Bu aşk haberinin ardından sosyal medya fenomeni Beren Güney, Kerem Tunçeri’nin kendisine attığı mesajları ifşa etti!
20.04.2020 11:44 Magazin