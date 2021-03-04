Aslı Enver'le Murat Boz barıştı mı? Gerçek ortaya çıktı!

Aslı Enver ile Murat Boz aynı gün yaptıkları paylaşımlara "kalp" emojisi koymuştu. İkilinin peş peşe böyle bir paylaşım yapması "aşk yaşıyorlar" iddialarını gündeme getirmişti. Aslı Enver sosyal medyadan yaptığı açıklamayla çıkan haberleri yalanladı.Güzel oyuncu açıklamasında "Yalnızım, bir süre daha da öyle kalmayı düşünüyorum. Böyle çok mutluyum." ifadelerini kullandı.