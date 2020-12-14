Aslı Melisa Uzun hem Türkiye'de, hem Almanya'da ekranda!

Akrep’te Duru karakterine hayat veren Aslı Melisa Uzun, Almanya’nın fenomen dizisi ‘Verbotene Liebe’nin yeniden çekilen versiyonunda da rol aldı. Genç oyuncu, Bobbi Atakan karakteri ile Almanya’daki izleyicinin karşısına çıkacak!1995-2015 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören dizinin yeni bölüm çekimleri temmuz ve ekim ayları arasında Almanya’nın Düsseldorf ve Köln şehirlerinde ile Belçika’da yapıldı. Dizide Aslı Melisa Uzun, Heinz Hoenig, Stephanie Japp, Jo Weil, Frederik Götz, Sina Zadra, Lennart Betzgen ve Livia Matthes gibi ünlü isimlerle birlikte kamera karşısına geçti.5 yıl aradan sonra izleyiciyle buluşan ‘Verbotene Liebe-Next Generation’ın ilk bölümü ise önceki gün TV Now adlı platformda yayınlandı. Dizide Aslı Melisa Uzun, Bobbi Atakan karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Uzun’un performansı izleyiciden tam not aldı.Aslı Melisa Uzun, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini ekrana getiren ‘Akrep’te Duru karakteriyle karşımıza çıkıyor. Demet Akbağ’ın hayat verdiği Perihan Emgen karakterinin büyük torunu Duru, Amerika’da okurken annesinin ani ölümüyle eve dönüyor ve tüm hayatı bambaşka bir yöne doğru ilerliyor.1995 Ankara doğumlu olan Aslı Melisa Uzun, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken 2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katıldı. Yarışmada ikinci seçilen oyuncu, Türkiye’yi Amerika’da düzenlenen Miss Universe yarışmasında temsil etti. Küçük yaştan itibaren dans, oyunculuk ve jimnastik eğitimi alan Uzun, ilk profesyonel oyunculuk deneyimini ise 2016 yılında yayınlanan ‘Arkadaşlar İyidir’ dizisinde yaşadı. Uzun, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Istanbul Devlet Konservatuvarı Çağdaş Dans bölümünü bitirdi.Almanya’da 20 yıl boyunca yayınlanan kült dizi ‘Verbotene Liebe’, ‘Next Generation’ versiyonu ile TVNow platformuna beş yıl aradan sonra geri döndü. Sevilen eski karakterlerin dönüşünün yanı sıra diziye birçok yeni isim de katıldı. Aslı Melisa Uzun’un canlandırdığı karakter Bobbi Atakan, Türk asıllı bir model ve Verhoven markasının yüzü, Alexander Verhoven’in de uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi.Karakter, başta Latin Amerikalı kökenli olarak yazılmış olsa da Aslı Melisa Uzun rol için seçildiğinde Türk asıllı olarak değiştirildi.‘Akrep’ cuma akşamları STAR TV’de…