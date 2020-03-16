Aslı T. Kızmaz'ın yeni romanı: "Olmasa da olur"

Çok satan ilk kitabı Benden Ne Olur’un ardından Aslı T. Kızmaz, ikinci romanı Olmasa da Olur’da kendi ayakları üzerinde duran, hiç olmazsa buna çabalayan; sonunda “Olmasa da olur” diyen deli dolu bir kadının ayrıksı hikâyesine odaklanıyor. İlk kitabın devamı olan Olmasa da Olur, eğlenceli, şen şakrak üslubuyla, roman kahramanının zihninde yarattığı hayali insanlarla, süratli ve nefis bir hikâye…Aslı T. Kızmaz’ın kaleme aldığı Olmasa da Olur, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda!