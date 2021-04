Aslı Tandoğan'dan samimi itiraf: "Utandığım için hayatım boyunca..."

Haberiniz var mı? Aslı Tandoğan bugüne kadar oynadığı karakterlerin aksine tam bir Amazon. Uzakdoğu sporlarında uzman, at biniyor, ok atıyor… MGX Film tarafından yapılan, senaryosunu Giray Altınok’un yazdığı, Bülent İşbilen’in yönettiği Dünyanın ilk virtual production dizisi olmaya aday “PRENS” de ilk kez kendi öz kimliğine yakın bir karakterle karşımıza çıkacak. Şöyle açıklıyor: “Leydi Anarkhia, şimdi baktığımızda olacak iş değil dediğimiz ama o dönemin şartlarına göre olması gerekeni yapan şeyler yapıyor. Fazla hırslı. Kocasına çok aşık. Başa geçmek için ne gerekiyorsa yapıyor. Hiçbir lafın altında kalmayan sürekli laf sokan bir kişi. Ben hiç öyle değilimdir, çok utanırım. Bu dizi ile belki de hiç yapamadığım bir şeyi yaparak tatmin oluyorum.”Sanal prodüksiyonla çekilen ilk dizi olduğu için sektörün merakla beklediği Prens, Aslı Tandoğan için de çok cezbedici olmuş. “İlk defa denenecek diye içinde olmak istedim. Tek bir stüdyoya geliyorsun ama her şey sürekli değişiyor. Bu benim için çok konforlu. Uzun saatler yok. Soğuk, sıcak, üşüdüm yok. Tıkır tıkır çekiyoruz, bitiriyoruz. Biz komedi çekiyoruz ama gerçekten uluslararası standartlarda bir iş. İzleyici çok şaşıracak.”