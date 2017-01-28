Aslıhan Doğan, Arda dövmesini sildirdi

Ünlü futbolcu Arda Turan ile yaşadığı aşktan sonra gündeme oturan Aslıhan Doğan biten ilişkinin ardından Arda'ya ait son izi de sildi.

Magazin - 28 Ocak 2017 13:30
Aslıhan Doğan, Arda dövmesini sildirdi
Aslıhan Doğan, eski sevgilisin Arda için yaptırdığı dövmesini sildirdi.

Koluna Arda Turan'ın doğum tarihini dövme olarak yazdıran Aslıhan Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayınla dövmesini sildirdiğini açıkladı.

Takipçilerine "Anne olmak istiyorum ama bunun için önce evlenmem gerek" itirafında bulunan Aslıhan Doğan, takipçilerine bir de tavsiyede bulundu:

"Dövme yaptırırken iyi düşünün hemen karar vermeyin. Sildirince acı çekiyorsunuz"

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