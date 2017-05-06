Aslıhan Doğan: Bana bir ay müsade

Aslıhan Doğan, geçen ay barıştığı Arda Turan ile yeniden ayrıldığı iddialarını “Arda çok hassas bir dönemde. Bana 1 ay müsaade edin, zaten bizi bir arada görürsünüz” diyerek yalanladı.

Magazin - 06 Mayıs 2017 10:00
Aslıhan Doğan: Bana bir ay müsade
Barcelona’da top koşturan Arda Turan ile ikinci kez barışan Aslıhan Doğan, önceki gün katıldığı bir davette konuştu.

Doğan, Arda Turan ile ilgili sorulara “Asla ve asla bir şey konuşamam. Çünkü Arda hassas bir dönemde. Sakatlığı var. Şimdi bir şey konuşursam doğru olmaz” diye karşılık verdi.

Arda Turan ile bir dargın bir barışık ilişki yaşamasıyla ilgili olarak da “Bana 1 ay müsaade edin, zaten bir arada görürsünüz” diyen Doğan sezon bitiminde ünlü futbolcuyla basın mensuplarının karşısına çıkacağının sinyalini verdi.

TAKİBİ BIRAKTILAR
Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmemesi “Yeniden ayrıldılar” olarak yorumlandı ancak çift ikinci barışma sonrası birbirlerini hiç takibe almadı.

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Kaynak: gazetevatan.com
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