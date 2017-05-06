Aslıhan Doğan: Bana bir ay müsade

Magazin - 06 Mayıs 2017 10:00

Barcelona’da top koşturan Arda Turan ile ikinci kez barışan Aslıhan Doğan, önceki gün katıldığı bir davette konuştu.Doğan, Arda Turan ile ilgili sorulara “Asla ve asla bir şey konuşamam. Çünkü Arda hassas bir dönemde. Sakatlığı var. Şimdi bir şey konuşursam doğru olmaz” diye karşılık verdi.Arda Turan ile bir dargın bir barışık ilişki yaşamasıyla ilgili olarak da “Bana 1 ay müsaade edin, zaten bir arada görürsünüz” diyen Doğan sezon bitiminde ünlü futbolcuyla basın mensuplarının karşısına çıkacağının sinyalini verdi.Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmemesi “Yeniden ayrıldılar” olarak yorumlandı ancak çift ikinci barışma sonrası birbirlerini hiç takibe almadı.Kaynak: gazetevatan.com