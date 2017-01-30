Aslıhan Doğan: Keşke Arda'yı dövdürmeseydim!

Arda Turan'dan ayrılan Aslıhan Doğan önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sosyete - 30 Ocak 2017 12:10
Aslıhan Doğan: Keşke Arda'yı dövdürmeseydim!
Keyifli halleriyle dikkat çeken Doğan, "Şu günlerde her şey yolunda. Oldukça mutluyum" diye konuştu. Sosyetik güzel, Arda Turan'ın doğum tarihinin yazılı olduğu dövmeyi sildirdiğini ve yaptırdığı için pişman olduğunu da söyledi. Arda Turan hakkında konuşmak istemediğini belirten Aslıhan Doğan, "Bana onu sormayın. Onun hakkında kesinlikle tek kelime konuşmak istemiyorum. Biten bir ilişki hakkında konuşmak çok ayıp olur" şeklinde bir açıklamada da bulundu.

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