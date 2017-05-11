Aslıhan Doğan kıskançlık krizinde!

Aslıhan Doğan’la kısa bir süre önce barışan Arda Turan, Yağmur Ünal’la yakınlaştı. Bir kez daha ihanete uğrayan sosyetik güzelin, yıldız futbolcuya telefonda öfke saçtığı konuşuluyor.

Dedikodu - 11 Mayıs 2017 14:00
Aslıhan Doğan kıskançlık krizinde!
Barcelonalı futbolcu Arda Turan'la barışmanın ardından her şeyin düzeleceğini zanneden Aslıhan Doğan'ın hayalleri suya düştü…

İki yıldır Turan'la aşkı bir dargın bir barışık ilerleyen sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde "Bizi 1 ay sonra Arda'yla görürsünüz" demişti.

Doğan, aşkı Turan'la yaz için tatil planları yaparken çapkın futbolcunun Yağmur Ünal'la yakınlaştığını öğrenince şoke oldu.

YALANLAMA GELMEDİ!
Önceki gün ortaya atılan bu şok iddia karşısında Ünal'la Arda Turan'ın sessiz kalması, sosyetik güzeli iyice sinirlendirdi.

Aslıhan Doğan, iddiaya göre ikinci bir şans verdiği Arda Turan'a telefonda esti gürledi. Sosyetik güzelin yakın çevresinden alınan bilgiye göre Doğan, ünlü futbolcuya olan güveninin artık tükendiğini dile getirdi.

İddialar karşısında hâlâ sessizliğini koruyan Turan'ın ise Doğan'ın gazetecilere ilişkilerinin devam ettiğini ima etmesine kızdığı ve bu nedenle sosyetik sevgilisiyle bir süre görüşmek istemediği konuşuluyor.

Geçtiğimiz 3 gün boyunca İstanbul'da olan Arda Turan'ın Aslıhan Doğan'la görüşmemesi ise çıkan iddiaları iyice alevlendirdi.

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Kaynak:takvim.com.tr
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