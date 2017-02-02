Aslıhan Doğan neşe saçtı!
Arda Turan'ın ayrıldığı sevgilisi Aslıhan Doğan, magazin muhabirlerinin sıkça bulunduğu mekanlarda bol bol boy göstermeye başladı. Sosyetik güzel ayrılığın ardından efkar dağıttığına yönelik sorulara ise "Efkar dağıtacak bir durum yok. Eğleniyorum" diye cevap verdi.
Magazin - 03 Şubat 2017 07:00
Barcelona'da top koşturan, milli futbolcu Arda Turan ile 2 yıllık ilişkilerini 2,5 ay önce bitiren Aslıhan Doğan arkadaşları ile birlikte Kuruçeşme’de bir mekânda gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.
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Oldukça kalabalık bir arkadaş grubuyla eğlenen Doğan, mekan çıkışında gazetecilerin “Efkâr mı dağıttınız?” sorusuna, “Hayır efkâr dağıtacak bir durum yok. Eğleniyoruz” diye karşılık verdi. Aslıhan Doğan arkadaşının aracıyla geldiği mekandan yine aynı araçla ayrıldı. Sosyetik güzelin bu sıralar sık sık objektiflere takılması, Arda aşkını unuttu yorumlarına neden oldu.
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KAYNAK: sozcu.com.tr
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