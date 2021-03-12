Aslıhan Güner fanlarından anlamlı hediye

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi başrol oyuncusu Aslıhan Güner’in fanları Afrika ülkelerinde okula gidemeyen kız çocuklarına yardımda bulundu. Kadınlar günü için Aslıhan Güner adına Afrika ülkelerinde yaşayan kız çocuklarına defter, kitap, kalem ve eğitim alanında değerlendirebilecekleri yardımda bulunan fanlar, çocukların fotoğrafını güzel oyuncuya gönderdiler. Geçtiğimiz günlerde hayranları tarafından çiçek yağmuruna tutulan Aslıhan Güner, bu hediye karşısında gözyaşlarını tutamadı.