Aslıhan Güner'in yeni dizisi belli oldu!

Ekranlara veda eden Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde İsmail Demirci ile başrolleri paylaşan Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu. Yıldız karakteri ile hayranlarının gönlünde taht kuran ekranların kızıl güzeli Aslıhan Güner, kariyerindeki yükselişini sürdürmeye devam ediyor.Show TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz hafta ekran macerasını sonlandıran Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi için 2 sezon boyunca Ordu'da bulunan ünlü isim, dizinin final yapmasının ardından İstanbul'a dönüş yapmıştı.Dizisinin ekranlara vedasının ardından hayranları tarafından herhangi bir projede yer alıp almayacağı merak konusu olan güzel oyuncunun yeni projesi belli oldu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 33 yaşındaki başarılı oyuncu Fox TV ekranlarında yeni sezonda yayına başlayacak olan Uzak Şehrin Masalı adlı dizide başrol oynayacak. Yeni dizisinde Umay rolüne hayat verecek olan Aslıhan Güner'in kızıl saçlarına veda etmesi ve yeni imajıyla seyirci karşısına çıkması bekleniyor.Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmen koltuğuna oturacağı Uzak Şehrin Masalı adlı dizinin çekimleri ise Kars'ta temmuz ayında başlayacak. Ünlü oyuncunun yeni dizisinde partnerinin kim olacağı ise belirsizliğini koruyor.[Kaynak: tv100.com]