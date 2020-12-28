Aslıhan Gürbüz'ü çıldırtan haber: "Ben de insanım be!"

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen Aslıhan Gürbüz, geçtiğimiz hafta 'Kırmızı Oda' dizisine konuk oldu. Dizide 'Kumru' karakterine hayat veren Gürbüz'ün performansına sosyal medyada övgüler yağarken, özel hayatıyla ilgili detaylar da yeniden gündeme geldi.Bir Instagram sayfası yıllar önce gündeme gelen Aslıhan Gürbüz'ün 2011-2014 yılları arasında 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Pikaçu Kerem' karakterini canlandırarak hafızalarda yer edinen Kerem Kupacı ile evli olduğu iddiasını yeniden gündeme getirdi.Gürbüz, bu haberlerle ilgili, "Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz? Mahallede ki gıybetçi teyzelerin kulaktan kulağa, yalan yanlış yaydığı türden bir saçmalığı, her yeni işimde 'şok haber' başlığı ile vermek hoşunuza gidiyor ise bilemem. Ama ben sıkıldım ve sessiz kalamıyorum artık, ben de insanım be" dedi.