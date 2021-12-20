Aslıhan Malbora'dan sevgilisiyle mutluluk pozu!

Daha önce Her Yerde Sen', "Ağlama Anne" ve "Gel Dese Aşk" gibi projelerde rol alan, şimdilerde de 'Üç Kuruş'ta boy gösteren Aslıhan Malbora, Instagram hesabından sevgilisiyle pozlarını paylaştı.Paylaşımına "You (Sen)" notunu düşen 26 yaşındaki Malbora, üniversite yıllarında tanıştığı Metin Temel ile sekiz yıldır aşk yaşıyor.Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in konuğu olan Aslıhan Malbora, kendisine yöneltilen ''Sevgilinin günlüğünü okur musun?'' sorusuna, ''8 yıldır beraberiz. Ben onun günlüğünü yazarım'' yanıtını vermişti.İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gıda mühendisliği bölümünü bitiren Malbora, kimya mühendisliği de okuduğunu ancak oyunculuğa başlayınca okulunu ihmal ettiğini anlatmıştı.