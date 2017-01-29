Aslışah Alkoçlar'ın eski sevgilisi Hakan Sabacı'nın bir gecce kulübünde Ceylan Çapa ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ikilinin arasını açtığı öğrenildi. Alkoçlar, telefonlarını açmadığı Çapa'yı sosyal medya hesaplarından da sildi.
Aslışah Alkoçlar, Ceylan Çapa'yı sildi
Yakın arkadaşlar Aslışah Alkoçlar ile Ceylan Çapa'nın arası açıldı.Sosyete - 29 Ocak 2017 14:44
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Aslışah Alkoçlar, Ceylan Çapa, Hakan Sabancı