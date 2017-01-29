Aslışah Alkoçlar, Ceylan Çapa'yı sildi

Sosyete - 29 Ocak 2017 14:44

Aslışah Alkoçlar'ın eski sevgilisi Hakan Sabacı'nın bir gecce kulübünde Ceylan Çapa ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ikilinin arasını açtığı öğrenildi. Alkoçlar, telefonlarını açmadığı Çapa'yı sosyal medya hesaplarından da sildi.