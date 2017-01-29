Aslışah Alkoçlar, Ceylan Çapa'yı sildi

Yakın arkadaşlar Aslışah Alkoçlar ile Ceylan Çapa'nın arası açıldı.

Sosyete - 29 Ocak 2017 14:44
Aslışah Alkoçlar, Ceylan Çapa'yı sildi
Aslışah Alkoçlar'ın eski sevgilisi Hakan Sabacı'nın bir gecce kulübünde Ceylan Çapa ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ikilinin arasını açtığı öğrenildi. Alkoçlar, telefonlarını açmadığı Çapa'yı sosyal medya hesaplarından da sildi.

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