Aslışah Alkoçlar için sevgilisini terk etti!

Sosyete - 27 Temmuz 2017 10:32

Adı son dönemde birçok isimle anılan Aslışah Alkoçlar'ın son aşkı Kasım Garipoğlu'nun, Aslışah için sevgilisi Leyla Koray'ı terk ettiği konuşuluyor.Son dönemin en çok konuşulan ilişkisi Aslışah Alkoçlar-Kasım Garipoğlu aşkı.Yıllardır çok yakın arkadaş olan ikili, birlikte çıktıkları Mikonos tatilinde yakınlaştı.Mikonos'ta herkesin gözü önünde aşk yaşayan ikiliden Kasım Garipoğlu'nun, uzatmalı sevgilisi Leyla Koray'dan Aslışah Alkoçlar için ayrıldığı öğrenildi.Mikonos'ta, Leyla Koray ile Aslışah Alkoçlar'ın Londra'da tanışıp uzun süredir arkadaş olduğu ancak bu yeni ilişki sebebiyle aralarının açıldığı konuşuluyor.Kaynak: sabah.com.tr