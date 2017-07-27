Aslışah Alkoçlar için sevgilisini terk etti!

Kasım Garipoğlu, Aslışah Alkoçlar için gemileri yaktı ve sevgilisini terk etti...

Sosyete - 27 Temmuz 2017 10:32
Aslışah Alkoçlar için sevgilisini terk etti!
Adı son dönemde birçok isimle anılan Aslışah Alkoçlar'ın son aşkı Kasım Garipoğlu'nun, Aslışah için sevgilisi Leyla Koray'ı terk ettiği konuşuluyor.

Son dönemin en çok konuşulan ilişkisi Aslışah Alkoçlar-Kasım Garipoğlu aşkı.

Yıllardır çok yakın arkadaş olan ikili, birlikte çıktıkları Mikonos tatilinde yakınlaştı.

Mikonos'ta herkesin gözü önünde aşk yaşayan ikiliden Kasım Garipoğlu'nun, uzatmalı sevgilisi Leyla Koray'dan Aslışah Alkoçlar için ayrıldığı öğrenildi.

Mikonos'ta, Leyla Koray ile Aslışah Alkoçlar'ın Londra'da tanışıp uzun süredir arkadaş olduğu ancak bu yeni ilişki sebebiyle aralarının açıldığı konuşuluyor.

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Kaynak: sabah.com.tr
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