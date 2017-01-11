Aslışah Alkoçlar korkuttu
Önceki gün havaalanında görüntülenen sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar’ın yanındaki cihaz, merak konusu oldu
Magazin - 11 Ocak 2017 22:56
ABD'ye giden sosyetik Aslışah Alkoçlar, Atatürk Havalimanı'nda hayranları tarafından çekilen bu fotoğrafıyla herkesi korkuttu.
Pasaport kontrolünde bekleyen Alkoçlar'ın ayağının dibindeki portatif diyaliz makinesine benzer cihazı görenler sosyetik güzelin sağlığından endişe etti.
Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. ABD'deki dostlarını ziyaret eden sosyetik güzelin bebek sahibi bir arkadaşına süt sağma makinesi götürdüğü öğrenildi. Gerçeği öğrenen Alkoçlar'ın hayranları rahat bir nefes aldı.
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