Aslışah Alkoçlar ve Kasım Garipoğlu'nun aşkı belgelendi!

Sosyete - 26 Temmuz 2017 13:00

Deniz Akkaya ve Gökmen Şeynova ile tatil yapan Aslışah Alkoçlar ve Kasım Garipoğlu'nun aşkı artık gün yüzüne çıktı.Tatillerine Mykonos'ta devam eden ünlü çift aralarında Deniz Akkaya ve Gökmen Şeynova'nın bulunduğu arkadaşlarıyla bol bol fotoğraf paylaşımında bulundu.