Aslışah Alkoçlar'a Kerem Tunçeri sorulunca...
Aslışah Alkoçlar, önceki gün annesi Gülşah Alkoçlar'la bir mekan çıkışında görüntülendi.
Sosyete - 16 Mayıs 2017 10:05
Aslışah Alkoçlar annesi Gülşah Alkoçlar'ı Anneler Günü'nde yemeğe çıkardı.
Aslışah Alkoçlar yemek çıkışında muhabirlerin flört aşamasında olduğu Kerem Tunçeri ile ilgili sorular sorması üzerine tedirgin oldu ve "Bugün konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.
Kerem Tunçeri ile Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
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