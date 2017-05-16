Aslışah Alkoçlar'a Kerem Tunçeri sorulunca...

Sosyete - 16 Mayıs 2017 10:05

Kerem Tunçeri ile Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?

Aslışah Alkoçlar annesi Gülşah Alkoçlar'ı Anneler Günü'nde yemeğe çıkardı.Aslışah Alkoçlar yemek çıkışında muhabirlerin flört aşamasında olduğu Kerem Tunçeri ile ilgili sorular sorması üzerine tedirgin oldu ve "Bugün konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.