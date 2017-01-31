Aslışah Alkoçlar'dan Ceylan Çapa cevabı!

Magazin - 31 Ocak 2017 13:10

Ünlü güzel Aslışah Alkoçlar önceki gecce Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi.Yakın dostu Ceylan Çapa ve eski sevgilisi Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı haberleri sonrasında Çapa ile aralarının açıldığı ve konuşmadıkları haberleri çıkan Alkoçlar, "Ceylan'la aramız açık değil" açıklamasında bulundu.Alkolçlar "Bu aşk iddiası gerçek çıkarsa aranız açılır mı?" sorusu üzerine de "Hayır, aramız açılmaz." cevabını verdi.