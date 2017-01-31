Ünlü güzel Aslışah Alkoçlar önceki gecce Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülendi.
Yakın dostu Ceylan Çapa ve eski sevgilisi Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı haberleri sonrasında Çapa ile aralarının açıldığı ve konuşmadıkları haberleri çıkan Alkoçlar, "Ceylan'la aramız açık değil" açıklamasında bulundu.
Alkolçlar "Bu aşk iddiası gerçek çıkarsa aranız açılır mı?" sorusu üzerine de "Hayır, aramız açılmaz." cevabını verdi.
Aslışah Alkoçlar'dan Ceylan Çapa cevabı!
Sosyetenin genç isimlerinden Aslışah Alkoçlar, eski sevgilisi işadamı Hakan Sabancı ile yakın dostu Ceylan Çapa'nın yakınlığını yorumladı.Magazin - 31 Ocak 2017 13:10
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