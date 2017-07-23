Aslışah Alkoçlar'dan çifte kutlama!

Yaşadığı aşklar ile magazinin gündeminden düşmeyen sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, 24 yaşına girdi ve doğum gününü iki parti ile kutladı.

Magazin - 23 Temmuz 2017 14:30
Aslışah Alkoçlar'dan çifte kutlama!
Alkoçlar Oteller zincirinin sahibi Ender-Gülşah Alkoçlar’ın kızı Aslışah, Yunan adası Mikonos’u ikinci adresi yaptı.

Çeşme’den sık sık komşuya giden Aslışah Alkoçlar doğum gününü de Mikonos’ta kutladı. Hem de geceli gündüzlü, çifte partiyle.

Aslışah Alkoçlar’ı başta adının aşk dedikosuna karıştığı Kasım Garipoğlu, yakın arkadaşları; Gözde Şeynova, Tuğçe Postoğlu, Berçin Mayruk, Zeynep Mayruk, Cüneyt Öztürk, Gökmen Şeynova ve sevgilisi Deniz Akkaya yalnız bırakmadı. Aslışah 24 yaşına bastı.

KOLUNDA SERVET TAŞIYOR
Geçen hafta Mikonos'ta bir sürat teknesinin dümenine geçen Aslışah Alkoçlar, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Aslışah Alkoçlar’ın kolundaki saat dikkat çekmişti. Aslışah'ın kolundaki Audemars Piguet’in Royal Oak marka saatin fiyatının161 bin lira olduğu öğrenildi.

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Kaynak: posta.com.tr
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