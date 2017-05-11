Avusturya tatilinden dönen sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.
Kendisine vakit ayıramadığı gerekçesiyle kafa dinlemek için tek başına tatile çıktığını belirten Alkoçlar, babasının şirketinde yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi. Çalışma saatleri içerisinde babası Ender Alkoçlar'ın işi çok sıkı tuttuğunu belirten Alkoçlar, “Şirkette babamdan torpil görmüyorum. Tam tersi bugün öğle yemeğine çıkmak için bile zar zor izin alabildim” dedi.
Özel hayatı sorulan Alkoçlar, erkek arkadaşlarını babası ve eniştesi Engin Altan Düzyatan ile tanıştırmada bazı kuralları olduğunu, ilişkide bir yılı geride bırakmışsa tanışma ortamını hazırladığını anlattı. Alkoçlar şunları söyledi: “Eğer ilişkimde süre bir seneyi geçtiyse babamla tanıştırıyorum. Artık Altan da eniştem değil öz abim gibi oldu. O da karışıyor ilişkime. Çok korumacı bir yapısı var…"
Estetiğe karşı olmadığını hatta yaşlanma korkusu olduğundan dolayı ilerleyen senelerde estetik operasyonlara açık olduğunu belirten Alkoçlar, bir de itirafta bulundu: “Yüzümde ve dudağımda bir şey yok. Ancak 1.5 sene önce göğüslerimden bir plastik cerrahi operasyon geçirdim. Her kadın bakımlı olmalı”…
Son olarak Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Alkoçlar, “Şu an hayatımda kimse yok. İlişkilerimi hiçbir zaman gizlemedim. Yaz geliyor, neler olur bilemem” dedi.
Aslışah Alkoçlar'dan estetik itirafı!
Önceki gün Bebek'te görüntülenen sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, ilginç bir estetik itirafında bulundu.Magazin - 12 Mayıs 2017 02:00
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