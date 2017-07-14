Aslışah Alkoçlar'ın deniz sefası!

Önceki gün Çeşme’deki bir plajda arkadaşlarıyla şakalaşırken görüntülenen Aslışah Alkoçlar'ın hayli keyifli olması dikkat çekti.

Magazin - 15 Temmuz 2017 05:00
Aslışah Alkoçlar'ın deniz sefası!
Aslışah Alkoçlar, Çeşme’deki bir plajda arkadaşlarıyla şakalaşırken objektife yansıdı.

Kerem Tunçeri’yle ilişkisini noktaladıktan sonra Kasım Garipoğlu’yla aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Aslışah Alkoçlar, Çeşme tatilinde görüntülendi. Sosyetik güzel önceki gün bir beach’teydi. Arkadaşlarıyla denizde şakalaşan Alkoçlar hayli keyifliydi.

Serin suda bir süre dans eden Alkoçlar, daha sonra arkadaşlarından birinin sırtına çıkıp denize atladı. Ekibin sudaki eğlencesi 1 saat sürdü.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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