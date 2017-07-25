Aslışah Alkoçlar'ın Kasım Garipoğlu samimiyeti!

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın, özel hayatında hızına yetişilmiyor.

Sosyete - 25 Temmuz 2017 10:35
Aslışah Alkoçlar'ın Kasım Garipoğlu samimiyeti!
Ender-Gülşah Alkoçlar’ın kızı Aslışah (24), kendinden 14 yaş büyük olan eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile flört etmeye başlamıştı.

Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar’ın kendisini bırakıp arkadaşları ile tatile gitmesine çok sinirlenmişti. Kavga çıkarıp ilişkiyi 15 Haziran'da bitirmişti.

Aslışah'ın adı 2 haftadır iş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım ile anılıyordu.

Doğum günü kutlamaları için geçen hafta sonu Mikonos'a giden Aslışah Alkoçlar adanın en gözde kulübü Scorpios’ta önceki akşam Kasım Garipoğlu ile samimiyeti iyice koyulaştırdı.

İkilinin yanında Deniz Akkaya ile yeni sevgilisi Gökmen Şeynova, Cihan Saylam ve Gözde Şeynova da vardı.

Kaynak:posta.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi
  • ''Tolga Karel oğlunu gazetede görüyor''
  • Ünlü ring hostesi üstsüz görüntülendi
  • Birce Akalay oyunculuğu bırakıp o sektöre mi el atıyor?
  • Fulden Uras’ın acı günü

Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi

SOSYETE HABERLERİ

  • Aslı Çetiner'in turu!
  • Demet Şener'den Kutluay'a tepki
  • Gonca Akkuş'tan olay itiraflar...
  • Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi..
  • Yasak aşk davasında sürpriz
  • Coşkun kardeşlerin Bodrum tatili
  • Motosiklet düşkünü Cevahir!
  • Özge Ulusoy'dan yanıt gecikmedi!
  • Ahu Yağtu'dan Sabancı açıklaması!
  • Niyego'nun mutluluğu

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Alişan düğünde ön masaları satacak!
  • Selin İmer hamile mi? Mustafa Ceceli açıkladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Asuman Dabak yaşlanmıyor!
  • Futbol maçında bir araya geldiler
  • Emre Mor, Cansu Taşkın'ın peşinde!
  • Adriana Lima'nın aşk paylaşımı!
  • Serenay Sarıkaya’ya büyük torpil!
Alişan düğünde ön masaları satacak!