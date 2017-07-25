Aslışah Alkoçlar'ın Kasım Garipoğlu samimiyeti!

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'ın, özel hayatında hızına yetişilmiyor.

Sosyete - 25 Temmuz 2017 10:35

Ender-Gülşah Alkoçlar’ın kızı Aslışah (24), kendinden 14 yaş büyük olan eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile flört etmeye başlamıştı.



Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar’ın kendisini bırakıp arkadaşları ile tatile gitmesine çok sinirlenmişti. Kavga çıkarıp ilişkiyi 15 Haziran'da bitirmişti.



Aslışah'ın adı 2 haftadır iş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım ile anılıyordu.



Doğum günü kutlamaları için geçen hafta sonu Mikonos'a giden Aslışah Alkoçlar adanın en gözde kulübü Scorpios’ta önceki akşam Kasım Garipoğlu ile samimiyeti iyice koyulaştırdı.



İkilinin yanında Deniz Akkaya ile yeni sevgilisi Gökmen Şeynova, Cihan Saylam ve Gözde Şeynova da vardı.



Kaynak:posta.com.tr

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