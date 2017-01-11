Aslışah Alkoçlar'ın korkutan görüntüsü!

ABD'ye giden Aslışah Alkoçlar, Atatürk Havalimanı'nda hayranları tarafından çekilen bu fotoğrafıyla herkesi korkuttu.

Magazin - 11 Ocak 2017 15:16
Aslışah Alkoçlar'ın korkutan görüntüsü!
Takvim'de yer alan habere göre önceki gün arkadaşlarıyla ABD'ye giden sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, Atatürk Havalimanı'nda sıra beklerken hayranları tarafından çekilen bu fotoğrafıyla herkesi korkuttu.

Aslışah Alkoçlar'ı pasaport kontrolünde beklerken görenler ayağının dibindeki portatif diyaliz makinesine benzer bir cihazı da fark edince bir an şaşırdı. Hayranları sosyetik güzelin sağlığından endişe etti. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

ABD'deki dostlarını ziyaret eden sosyetik güzelin bebek sahibi bir arkadaşına süt sağma makinesi götürdüğü öğrenildi. Gerçeği öğrenen Alkoçlar'ın hayranları rahat bir nefes aldı.

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