Aslışah Alkoçlar'ın tatil pozları olay oldu!

Magazin - 18 Temmuz 2017 22:30

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, tatilden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.Adı sık sık yaşadığı aşklar ile gündeme gelen sosyetik güzel, tatilden ilginç pozlarını Instagram hesabına yükleyerek takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Instagram'da 124 binin üzerinde takipçisi olan Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımları oldukça ilgi görüyor. Aslışah Alkoçlar'ın geçtiğimiz günlerde estetik yaptırdığı çok konuşulmuştu.Aslışah Alkoçlar, bir süre önce estetiğe karşı olmadığını hatta yaşlanma korkusu olduğundan dolayı ilerleyen senelerde estetik operasyonlara açık olduğunu belirtmiş, "Yüzümde ve dudağımda bir şey yok. Ancak 1.5 sene önce göğüslerimden bir plastik cerrahi operasyon geçirdim. Her kadın bakımlı olmalı" demişti.