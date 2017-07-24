Asuman Dabak yaşlanmıyor!

Çeşme'de tatil yapan Asuman Dabak yıllara meydan okuyor..

Magazin - 24 Temmuz 2017 14:25
Asuman Dabak yaşlanmıyor!
Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Asuman Dabak yıllara adeta meydan okuyor.

Çeşme'de akrabaları ve arkadaşlarıyla tatil yapan Dabak, giydiği bikinisi ve fit vücudu ile tüm dikkatleri üzerine topladı. 47 yaşındaki güzel oyuncu sevenlerinin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.


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