Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu'nun kız kardeşi Asuman Doğulu evleniyor.
Geçen yıl haziran ayında nişanlanan Asuman Doğulu için dün akşam kına geccesi düzenlendi. Kemal ve Kadir Doğulu'nun katıldığı kına geccede kınayı Neslihan Atagül yaktı.
Asuman Doğulu'nun abileri Kadir ve Kemal Doğulu'ya sarıldığı andaki gözyaşı dökmesi dikkatlerden kaçmadı.
Asuman Doğulu'nun duygusal kına geccesi
Kadir ve Kemal Doğulu'nun kardeşi olan Asuman Doğulu'nun kına geccesinde duygusal anlar yaşandı.Magazin - 03 Mayıs 2017 16:08
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