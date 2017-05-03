Asuman Doğulu'nun duygusal kına geccesi

Magazin - 03 Mayıs 2017 16:08

Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu'nun kız kardeşi Asuman Doğulu evleniyor.Geçen yıl haziran ayında nişanlanan Asuman Doğulu için dün akşam kına geccesi düzenlendi. Kemal ve Kadir Doğulu'nun katıldığı kına geccede kınayı Neslihan Atagül yaktı.Asuman Doğulu'nun abileri Kadir ve Kemal Doğulu'ya sarıldığı andaki gözyaşı dökmesi dikkatlerden kaçmadı.