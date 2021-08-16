Ata Demirer kaza geçirdi! Film çekimleri ertelendi!

Ünlü komedyen Ata Demirer Bozcaada'daki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ayak bileğinden ameliyat olan Demirer, filmin çekimlerini ertelediklerini belirtti.Sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:“Sevgili dostlar , talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım . Operasyon başarılı geçti iyiyim. Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız “ BURSA BÜLBÜLÜ “ filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere… ”