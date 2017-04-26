Uzun zamandır özel hayatıyla gündemde olmayan Ata Demirer'in genç sunucu Merve Dinçkol ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Ata Demirer, son filmi 'Olanlar Oldu'nun galasına katılan Merve Dinçkol ile aşk yaşadıkları iddiasına cevap verdi.
Ünlü komedyen Instagram adresinden paylaştığı video ile bu dedikoduları yalanladı.
Ata Demirer'den aşk açıklaması
Özge Borak'la olan evliliğini 2014 yılında sonlandıran Ata Demirer'in sunucu Merve Dinçkol ile aşk yaşadığı iddia edildi.Magazin - 26 Nisan 2017 11:40
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